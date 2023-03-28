Происшествия 28 марта 2023, 15:08 Ворота упали на 13-летнего мальчика в одном из лагерей Татарстана

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В Татарстане полиция проводит расследование по факту падения футбольных ворот на 13-летнего мальчика в молодежном лагере «Волга». Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета России по республике.

Видео, которое было опубликовано в Сети, показывает, как двое подростков висели на воротах. В какой-то момент конструкция не выдержала и упала. Один из мальчиков получил травмы головы и тела.

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Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении Детской республиканской клинической больницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.