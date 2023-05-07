07 мая 2023, 09:24
Воронку глубиной шесть метров обнаружили в Крыму — СМИ
Baza: воронку глубиной шесть метров нашли в Крыму
Воронку размером пять на шесть метров и глубиной шесть метров обнаружили в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации издания, нашли ее в поле у села Новодолинка. Рядом находились металлические обломки неустановленного предмета. От чего появилась такая воронка, не сообщается.
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке украинских войск ударить по городу беспилотниками. Атаку отразили российские силы противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы. Всего за ночь ВСУ направили на Крым и Севастополь более 10 дронов.
Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщал о двух сбитых баллистических ракетах, выпущенных украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2». Система ПВО успешно отбила атаку БПЛА ВСУ на юго-востоке Крыма также 3 мая. Обошлось без повреждений и пострадавших.
Крым
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