Происшествия 07 мая 2023, 09:24 Воронку глубиной шесть метров обнаружили в Крыму — СМИ Baza: воронку глубиной шесть метров нашли в Крыму

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Воронку размером пять на шесть метров и глубиной шесть метров обнаружили в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, нашли ее в поле у села Новодолинка. Рядом находились металлические обломки неустановленного предмета. От чего появилась такая воронка, не сообщается.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке украинских войск ударить по городу беспилотниками. Атаку отразили российские силы противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы. Всего за ночь ВСУ направили на Крым и Севастополь более 10 дронов.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщал о двух сбитых баллистических ракетах, выпущенных украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2». Система ПВО успешно отбила атаку БПЛА ВСУ на юго-востоке Крыма также 3 мая. Обошлось без повреждений и пострадавших.