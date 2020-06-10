Воронежский участковый сбил трех пешеходов. Видео с места

24-летний воронежский участковый не справился с управлением автомобиля и наехал на троих пешеходов. Две женщины были госпитализированы с травмами, а мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

«Сегодня примерно в 19:25 на Ленинском проспекте, по предварительным данным, 24-летний участковый уполномоченный одного из отделов УМВД России по Воронежу, в свободное от работы время, двигаясь на личном автомобиле, не справился с управлением транспортным средством и выехал на тротуар, где допустил наезд на трех пешеходов», — рассказали в ведомстве.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе техническую неисправность автомобиля, а так же уход от столкновения с другим транспортным средством. Полиция не нашла признаков опьянения у водителя.

Для установления обстоятельств ДТП полиция назначила проведение служебной проверки. В это время виновник аварии вместе с исполняющим обязанности начальника отдела полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей.

«В случае если вина сотрудника подтвердится, он не только будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, но и понесет наказание в соответствии с законодательством», — заключили в пресс-службе.

ФОТО: 18+ Источник: «ВКонтакте»