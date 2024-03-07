07 марта 2024, 17:24
Воронежский школьник умер во время урока физкультуры
СК: в Воронежской области 15-летний подросток умер на уроке физкультуры
Учащийся одной из школ в Павловском районе Воронежской области умер во время урока физкультуры. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.
В связи с гибелью 15-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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«Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти несовершеннолетнего», — указали в пресс-службе.
По информации издания «Вести Воронеж», девятикласснику стало плохо во время бега на разминке. Учителя вызвали подростку скорую, а перед этим ему оказала первую помощь школьная медсестра.
Ранее в селе Ямное Воронежской области погиб школьник, который запутался в канате на шведской стенке. Веревка обмотала шею мальчика, он умер.
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