Воронежская чиновница вылетела с работы, отправив своего ребенка в Ялту вместо больного из очереди

Глава Воронежской области Александр Гусев впервые прокомментировал инцидент. «Возмутительная история случилась у нас в Воробьевском районе. Сотрудники местного управления соцзащиты подумали, что могут отправить своих детей на отдых по льготным путевкам вне очереди, в то время как действительно нуждающиеся в этом ребята ждут такие путевки годами», — заявил губернатор в Telegram-канале правительства Воронежской области.

При этом губернатор уточнил, что если докажут вину других сотрудников, они также будут уволены.

Как рассказали «Известия», дети чиновников управления соцзащиты вне очереди получили путевки на курорт. Вместо больных детей, которым было жизненно необходимо курортное лечение, в Ялту отправили «своих».

Проверка доказала: всего было девять путевок в ялтинский санаторий, которые предназначались для больных детей. Четыре из них вне очереди распределили между собой работники управления соцзащиты. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела о мошенничестве при получении выплат.