Воробьев: жизнь детей, пострадавших при взрыве в Серпуховском монастыре, вне опасности

Дети, пострадавшие при взрыве возле Серпуховского женского монастыря, вне опасности. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование», — сказал Воробьев.

По данным источника «360», госпитализированы семь детей, включая одного с осколочным ранением. Еще двое от госпитализации отказались.

Прокуратура Московской области сообщила, что пострадал 15-летний подросток, а также 18-летний подрывник.

По неподтвержденной информации, взрыв возле Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове устроил выпускник православной гимназии. По предварительным данным, он выжил: СМИ сначала сообщили о его гибели, но потом уточнили, что врачам удалось его реанимировать.