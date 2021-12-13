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    13 декабря 2021, 10:22

    Воробьев: жизнь детей, пострадавших при взрыве в Серпуховском монастыре, вне опасности

    Дарья Сидорова

    Дети, пострадавшие при взрыве возле Серпуховского женского монастыря, вне опасности. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Воробьев: жизнь детей, пострадавших при взрыве в Серпуховском монастыре, вне опасности

    «Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование», — сказал Воробьев.

    По данным источника «360», госпитализированы семь детей, включая одного с осколочным ранением. Еще двое от госпитализации отказались.

    Прокуратура Московской области сообщила, что пострадал 15-летний подросток, а также 18-летний подрывник.

    По неподтвержденной информации, взрыв возле Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове устроил выпускник православной гимназии. По предварительным данным, он выжил: СМИ сначала сообщили о его гибели, но потом уточнили, что врачам удалось его реанимировать.