25 марта 2024, 21:34
Воробьев назвал сроки завершения поисковой операции в Crocus City Hall
Губернатор Воробьев: поисковая операция в Crocus City Hall закончится 26 марта
Разбор завалов в здании концертного зала Crocus City Hall завершится в ближайший вторник, 26 марта. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что к этой дате каждый метр партера и балкона разберут в поисках тел погибших.
«Спасатели работают без перерыва, меняясь. Мы усилили специалистов МЧС разнорабочими, которые помогают разбирать завалы. За завтрашний день поисковая операция завершится. Разберут каждый метр зала: и партер и балкон», — заявил Воробьев.
Губернатор Подмосковья подчеркнул, что занимавшиеся тушением пожара горящего концертного зала спасатели не просто так привлекли вертолеты. Был велик риск, что пламя перекинется на другие объекты, входящие в комплекс Crocus, расположенные рядом.
«Благодаря работе пожарных и спасателей это удалось предотвратить», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Глава Московской области добавил, что в связи с масштабом трагедии в регионе запустили специальную горячую линию и открыли центр помощи семьям пострадавших.
За это время туда поступили более 2000 звонков и лично обратились местные жители, которые разыскивали своих пропавших родственников. Каждому из них предоставили максимально возможную помощь.
Андрей Воробьев отметил, что взаимодействие с властями Москвы и федеральными ведомствами продолжается до сих пор, так как решены еще не все вопросы.
Отдельно он поблагодарил президента России за поддержку своих решений, принятых практически сразу после начала теракта.
Оперативный штаб в Красногорске создали практически сразу после сообщения о теракте в концертном зале Crocus City Hall, где погибли 139 человек, включая троих детей, и пострадали — 182. В ходе проведенных медицинских экспертиз установили личности 95 погибших.
Андрей Воробьев
МЧС РФ
Владимир Путин
Стрельба в Crocus City Hall
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