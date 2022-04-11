Воробьев назвал примерные сроки восстановления разрушенного взрывом газа дома в Ступино

Восстановление жилого дома, частично разрушенного взрывом в Ступино, может занять примерно от шести до восьми месяцев. Об этом заявил на брифинге губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он сообщил, что направил на место событий министра ЖКХ региона Евгения Хромушина.

«Как правило, восстановление занимает от 6 до 8 месяцев, но я забегать вперед не имею права», — заявил Воробьев.

Также губернатор сказал, что власти помогут жителям, которые остались без крова в результате происшествия.

«Будет разбираться, будем помогать. Я здесь не для красоты, а чтобы решать вопросы. И по имуществу. Мы прекрасно понимаем, что большинство квартиры не застрахованы, еще и в ипотеке», — сказал он.

Воробьев привел мнение спасателей, что жителям подъездов, не затронутых взрывом, с высокой долей вероятности позволят вернуться в свое жилище.

«Я не буду за спасателей говорить, к концу дня будет ясность. Дом большой, шесть подъездов, с большой долей вероятности спасатели говорят, что сегодня в дом можно будет зайти», — заявил он.

Утром 11 апреля в пятиэтажном доме в Ступино прогремел взрыв газа на четвертом этаже. Два человека погибли, еще четверо отправились в больницу.