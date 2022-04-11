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    11 апреля 2022, 12:06

    Воробьев назвал примерные сроки восстановления разрушенного взрывом газа дома в Ступино

    Губернатор Подмосковья Воробьев назвал примерные сроки восстановления разрушенного дома в Ступино

    Максим Зинкин

    Восстановление жилого дома, частично разрушенного взрывом в Ступино, может занять примерно от шести до восьми месяцев. Об этом заявил на брифинге губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Воробьев назвал примерные сроки восстановления разрушенного взрывом газа дома в Ступино

    Он сообщил, что направил на место событий министра ЖКХ региона Евгения Хромушина.

    «Как правило, восстановление занимает от 6 до 8 месяцев, но я забегать вперед не имею права», — заявил Воробьев.

    Также губернатор сказал, что власти помогут жителям, которые остались без крова в результате происшествия.

    «Будет разбираться, будем помогать. Я здесь не для красоты, а чтобы решать вопросы. И по имуществу. Мы прекрасно понимаем, что большинство квартиры не застрахованы, еще и в ипотеке», — сказал он.

    Воробьев привел мнение спасателей, что жителям подъездов, не затронутых взрывом, с высокой долей вероятности позволят вернуться в свое жилище.

    «Я не буду за спасателей говорить, к концу дня будет ясность. Дом большой, шесть подъездов, с большой долей вероятности спасатели говорят, что сегодня в дом можно будет зайти», — заявил он.

    Утром 11 апреля в пятиэтажном доме в Ступино прогремел взрыв газа на четвертом этаже. Два человека погибли, еще четверо отправились в больницу.