Происшествия 15 января 2024, 16:44 «ВоркутаУголь» окажет помощь семье горняка, погибшего на шахте «Заполярная» «ВоркутаУголь»: на шахте «Заполярная» погиб один человек, еще один пострадал Пресс-служба МЧС

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Участок горной выработки частично подтопило на шахте «Заполярная» 15 января из-за неконтролируемого прорыва подземных вод. Жертвой ЧП стал один человек, сообщили в пресс-службе компании «ВоркутаУголь».

«В результате данного инцидента один работник компании погиб, второй получил травмы и находится в больнице», — сообщили представители организации в официальном Telegram-канале.

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Компания выразила соболезнование родным и близким погибшего. Его семье, как и родным пострадавшего, окажут всю необходимую помощь, подчеркнули в пресс-службе.

Чтобы устранить последствия аварии, на участке выработки организовали откачку воды. Шахта должна возобновить работу в штатном режиме со второй смены во всех очистных и подготовительных забоях, а кроме того, где произошло ЧП, заключили представители «ВоркутаУголь».

О гибели горняка в шахте «Заполярная» утром 15 января сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, прорыв произошел на глубине 600 метров, затем последовало частичное затопление.

В шахте в это время работала смена из 60 человек, трое из них находились на аварийном участке.