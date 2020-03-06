Вора с Ямала осудили на Украине

На Украине мужчину признали виновным и назначали четыре года лишения свободы условно.

По данным следствия, виновный приехал в Надым в 2010 году на заработки. Он украл сварочное оборудование из гаража местного жителя. После чего выехал за пределы России и скрылся. Мужчину объявили в международный розыск. В 2016 году его арестовали на территории Украины.