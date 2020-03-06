06 марта 2020, 09:37
Вора с Ямала осудили на Украине
Гражданин Украины, укравший на Ямале сварочное оборудование, получил условный срок. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.
На Украине мужчину признали виновным и назначали четыре года лишения свободы условно.
По данным следствия, виновный приехал в Надым в 2010 году на заработки. Он украл сварочное оборудование из гаража местного жителя. После чего выехал за пределы России и скрылся. Мужчину объявили в международный розыск. В 2016 году его арестовали на территории Украины.