Происшествия 07 марта 2024, 13:37 Вора-карманника, похитившего 16 смартфонов, задержали в Перми

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В Перми правоохранители задержали жителя Березников, который подозревается в краже 16-ти смартфонов. Об этом написал сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Известно, что злоумышленник в качестве жертв выбирал исключительно молодых девушек. Совсем недавно он освободился из мест лишения свободы.

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Преступника удалось задержать, когда он пытался украсть в очередной раз. Уголовное дело направили в Дзержинский районный суд Перми.