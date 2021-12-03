Вор залез в частный дом в Ленинградской области. Он украл имущество на 1 247 600 рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.

Среди украденного: золотая монета с изображением Всероссийского императора Николая II, драгоценности и часы за 30 тысяч рублей.

В доме не было ни сигнализации, ни видеонаблюдения. Преступник беспрепятственно перелез через забор и пробрался в дом через окно.