14 января 2020, 14:32
Вор украл картину стоимостью 100 тысяч рублей в поселке Сосново
Накануне в Сосново на Хлебной улице вор проник в квартиру к женщине и украл копию картины французского художника Пьера Огюста Ренуара «Портрет актрисы», написал портал «Невские новости». Полотно было написано в 19-го-начале 20-го века, его стоимость — 100 тысяч рублей.
В понедельник жительница поселка Сосново обратилась в полицию и сообщила о краже. Пострадавшая сообщила, что воров было несколько. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленников еще ищут.