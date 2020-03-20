Вор украл из-под носа продавца 10 телевизоров

Благодаря данным с видеокамер сотрудники правоохранительных органов выяснили, как совершалась кража. Подозреваемый выбирал самые дорогие телевизоры, а после просто брал и выносил их из магазина.

Мужчина все проворачивал с невозмутимым лицом. Продавцы даже не подумали, что товар не оплачен.

Личность подозреваемого все еще не установлена.

В интернете появились кадры из магазина. Некоторые пользователи предположили, что похищение было инсценировкой, и на самом деле телевизоры выносил сотрудник службы безопасности магазина, который таким образом проверял персонал на бдительность.