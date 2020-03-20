20 марта 2020, 17:49
Вор украл из-под носа продавца 10 телевизоров
Вор похитил 10 телевизоров в одном из магазинов Калининграда. Ограбление он совершил прям под носом у продавца. Об этом написал «Царьград».
Благодаря данным с видеокамер сотрудники правоохранительных органов выяснили, как совершалась кража. Подозреваемый выбирал самые дорогие телевизоры, а после просто брал и выносил их из магазина.
Мужчина все проворачивал с невозмутимым лицом. Продавцы даже не подумали, что товар не оплачен.
Личность подозреваемого все еще не установлена.
В интернете появились кадры из магазина. Некоторые пользователи предположили, что похищение было инсценировкой, и на самом деле телевизоры выносил сотрудник службы безопасности магазина, который таким образом проверял персонал на бдительность.