Вор с игрушечным пистолетом хотел ограбить магазин в Петербурге

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 14 июля. В полицию обратилась 38-летняя индивидуальный предприниматель. Она сообщила, что на ее магазин совершили налет.

Мужчина стал угрожать женщине предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник требовал, чтобы она отдала ему деньги из кассы. Предприниматель ответила отрицательно. После этого неизвестный покинул здание магазина.

Подозреваемого задержали. Налетчиком оказался 33-летний безработный мужчина, ранее он уже имел судимость. Полицейские изъяли у него игрушечный пистолет.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.