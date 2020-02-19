19 февраля 2020, 18:08
Вор разбил коньяк стоимостью более 60 тыс рублей в Москве
В Москве пара злоумышленников потерпела фиаско при попытке стащить из магазина дорогой коньяк, передает портал myrussia.life.
По данным издания, воры украли из магазина коньяк стоимостью 66 тысяч рублей. При попытке скрыться они разбежались в разные стороны, однако одного из них подвела координация. Он поскользнулся и упал, а бутылка с элитным алкоголем разбилась. Мужчина получил телесные повреждения. Правоохранители задержали его, когда он находился в карете скорой помощи.