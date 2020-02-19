Вор разбил коньяк стоимостью более 60 тыс рублей в Москве

По данным издания, воры украли из магазина коньяк стоимостью 66 тысяч рублей. При попытке скрыться они разбежались в разные стороны, однако одного из них подвела координация. Он поскользнулся и упал, а бутылка с элитным алкоголем разбилась. Мужчина получил телесные повреждения. Правоохранители задержали его, когда он находился в карете скорой помощи.