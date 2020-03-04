Вор похитил из квартиры петербурженки 1,5 миллиона рублей и ювелирные украшения

Взлом с похищением произошел на Береговой улице в Санкт-Петербурге. В полицию с заявлением обратился мужчина. Он рассказал, что неизвестный вломился в квартиру его матери.

По предварительным данным, злоумышленник отжал дверь запасного входа на первом этаже трехэтажной квартиры в Выборгском районе.

В квартире нет сигнализации и камер видеонаблюдения. Полиция собрала все улики, оставленные на месте происшествия. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.