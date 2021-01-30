Вор-альпинист в Петербурге обокрал жителей более чем на 20 млн рублей

Подозреваемый использовал для совершения краж альпинистское снаряжение. Преступник за один день мог совершить несколько проникновений в квартиры. Например, в доме на Краснопутиловской улице объектами краж стали сразу три квартиры, а в доме на Выборгском шоссе вор обокрал жителей двух квартир.

Задержанным оказался ранее судимый 38-летний петербуржец.

«Мужчина еще и находился в федеральном розыске как скрывшийся от суда за кражу. Тогда полицейским удалось установить, что указанный гражданин совершил хищение имущества на сумму около 600 тысяч рублей из квартиры на Бассейной улице», — указано в сообщении регионального главка МВД.

В период с февраля прошлого года было совершено как минимум 15 краж. Вор проникал в квартиры через окно, его добычей становились денежные средства, техника, украшения, банковские карты.

Две жительницы Петербурга ранее обратились в полицию с заявлением о краже. Заподозрили одного из соседей, общий ущерб составил почти 2,5 миллиона рублей.