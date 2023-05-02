Происшествия 02 мая 2023, 12:59 Вопрос о выдаче Софьи Сапеги России рассмотрят в московском суде 24 мая Суд в Москве 24 мая рассмотрит вопрос об отправке осужденной в Белоруссии Сапеги в РФ РИА «Новости»

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Представление ФСИН о передаче в Россию Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии, рассмотрят в Москве 24 мая. Дату заседания в Пресненском суде назвал ТАСС.

«Представление первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ о передаче осужденной Сапеги назначено к рассмотрению на 12:00 по московскому времени 24 мая», — рассказали агентству в суде.

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Решение направят в компетентный орган Белоруссии.

О том, что документы по делу Софьи Сапеги передали в Пресненский суд Москвы, ранее информировал министр юстиции России Константин Чуйченко. Он отметил, что вопрос об отправке осужденной на родину рассматривается в Минюсте с конца января по обращению ее родственницы.

Сапегу осудили в прошлом году за разжигание социальной вражды и незаконный сбор и распространение информации о частной жизни людей без их согласия. В апреле российский консул встретился с Софьей для обсуждения возможной экстрадиции. Девушка согласилась отбывать оставшуюся часть срока в России.

Российский Уголовно-правовой кодекс подразумевает, что решения о передаче осужденных в государство их гражданства для отбывания наказания принимается в судебном порядке.