Эксклюзив 14 июня 2023, 13:24 «Вопли были нечеловеческие». Очевидцы рассказали о мужчине, выпавшем из окна в Южном Бутове Очевидцы рассказали о мужчине, выпавшем из окна шестого этажа в Южном Бутове

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Свидетели происшествия в Южном Бутове, где из окна девятиэтажки после конфликта с семьей выпал мужчина, рассказали «360» подробности случившегося.

Поссорившись с женой, житель одного из домов на Южнобутовской улице, ранил ее и 19-летнюю дочь ножом, а после заперся в квартире, вышел на балкон и сел, свесив ноги из окна шестого этажа.

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«Он сидел тихо, никаких действий не предпринимал», — сообщила очевидица корреспондентам «360».

По словам женщины, с мужчиной очень долго беседовала прибывшая на место происшествия полиция. Однако он выпал из окна, получив травмы различной степени тяжести. Его увезли в реанимацию больницы «Коммунарка».

«Мы видели, как вывели женщин. Они, по-моему, окровавленные были», — поделилась местная жительница.

Она также рассказала «360» о «нечеловеческих воплях», которые раздавались во дворе перед происшествием.

«Вопли были нечеловеческие. Я сначала думала, может, собаки подрались, потому что звуки нечеловеческие были просто», — сказала очевидица.

По ее словам, страшные звуки, похожие на вой собак, слышала и уборщица двадцать девятого дома.

Обстоятельства и подробности произошедшего начали выяснять сотрудники правоохранительных органов.