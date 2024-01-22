Эксклюзив 22 января 2024, 11:12 «Вопиющий случай». Учительница оскорбила подростка в школе в Иркутской области Учительница оскорбила подростка во время конфликта в школе в Братске РИА «Новости»

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В одной из школ Братска учительница оскорбил ученика. Председатель комитета по образованию администрации города Оксана Ефимова рассказала «360», что в ситуации разберутся и примут меры.

В школе № 24 Братска между учительницей и учеником произошел конфликт. Во время разговора преподаватель оскорбила подростка. Она довольно грубо говорила, школьники сняли происходящее на камеру.

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«<…> Я его задушу. Я эту <…> убью», — сказала учительница.

После чего она вышла из кабинета. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Ефимова подтвердила, что учительница повела себя неподобающе.

«Конфликт между учеником и учителем перерос в недопустимые оскорбления. Случай вопиющий», — указала она.

Видео, которое сняли ученики, разлетелось в Сети. В школе уже начали служебное расследование. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и принять решения.

Комитет по образованию взял эту ситуацию под свой контроль.

«Мы приносим свои извинения родителям учащегося. Беспокоимся за здоровье педагога», — подчеркнула Ефимова.

Она обещала, что комитет «честно разберется и при необходимости примет меры».

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