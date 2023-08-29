Происшествия 29 августа 2023, 17:10 Вооруженный россиянин выстрелил в бездомного пса Полиция Волгограда начала поиски выстрелившего в бездомного пса мужчину Скриншот видео

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Неизвестный мужчина с пистолетом выстрелил в собаку, постоянно живущую около магазина в Тракторозаводском районе Волгограда. Животное не проявляло никакой агрессии, но чем-то не понравилось вооруженному прохожему. Он приставил оружие к голове пса и нажал на курок. Как сообщило издание V1, поисками стрелка занялась полиция.

В социальных сетях разошлось видео с камер наблюдения. На кадрах мужчина вышел из магазина и подозвал двух находившихся неподалеку собак. Как только животные подошли, мужчина приставил к голове одного из псов пистолет и выстрелил. Животные убежали, а стрелок спокойно ушел.

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Местные жители в беседе с журналистами рассказали, что пострадавшая собака лишилась глаза. На месте ранения у нее скопилась кровь и гной. Одна из собеседниц подчеркнула, что теперь животные боятся мужчин, а к женщинам, которые приходят их подкармливать, относятся спокойно.

Пострадавшим животным также заинтересовались зоозащитники, которые заявили о готовности отправить животное к ветеринарам.

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