Вооруженный преступник напал с ножом на сотрудницу полиции во Франции

Вооруженный преступник напал на сотрудницу полиции в городе Ла Шапель-Сюр-Эрдр во Франции. Женщина получила тяжелые ранения. Злоумышленник скрылся.

Об атаке сообщил BFMTV. По данным телеканала, ЧП произошло около 10:00 (11:00 по московскому времени). Неизвестный мужчина вошел в отделение полиции и несколько раз ударил сотрудницу ножом, после чего сбежал с места преступления.

Пострадавшая доставлена в больницу. Ее состояние уточняется.

Горожан предупредили об опасности и попросили не выходить на улицы в районе, где произошло нападение. На розыск преступника ориентированы 240 жандармов.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Источник телеканала добавил, что в связи с нападением в городе закрыты все школы.