28 мая 2021, 14:06
Вооруженный преступник напал с ножом на сотрудницу полиции во Франции
Вооруженный преступник напал на сотрудницу полиции в городе Ла Шапель-Сюр-Эрдр во Франции. Женщина получила тяжелые ранения. Злоумышленник скрылся.
Об атаке сообщил BFMTV. По данным телеканала, ЧП произошло около 10:00 (11:00 по московскому времени). Неизвестный мужчина вошел в отделение полиции и несколько раз ударил сотрудницу ножом, после чего сбежал с места преступления.
Пострадавшая доставлена в больницу. Ее состояние уточняется.
Горожан предупредили об опасности и попросили не выходить на улицы в районе, где произошло нападение. На розыск преступника ориентированы 240 жандармов.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Источник телеканала добавил, что в связи с нападением в городе закрыты все школы.