Происшествия 29 июня 2023, 04:57 Вооруженный пенсионер проник в военное училище в Петербурге 78.ru: вооруженный пенсионер проник в военное училище в Петербурге Unsplash

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Пенсионер с пистолетом пробрался в учебный городок Государственной морской академии имени адмирала С. О. Макарова в Петербурге. В итоге вооруженного мужчину задержали, сообщил портал 78.ru.

По информации журналистов, житель города пришел в учебное заведение с пистолетом Макарова. Сотрудники полиции оперативно приехали по вызову и задержали мужчину. Его доставили в полицейский участок для дальнейших разбирательств.

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Сейчас правоохранители выясняют, откуда у пенсионера оружие и зачем он проник на территорию учебного городка.

Как уточнил портал, задержанный является пациентом психоневрологического диспансера. Позже выяснилось, что пенсионер взял пистолет без магазина. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.