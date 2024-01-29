Происшествия 29 января 2024, 15:41 Вооруженный ножом рецидивист ограбил магазин на 25 тысяч рублей в Ижевске

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Правоохранители задержали 29-летнего жителя Ижевска, подозреваемого в ограблении комиссионного магазина. Об этом сообщил сайт Izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Согласно данным ведомства, мужчина ворвался в помещение и стал угрожать продавцу ножом. Он забрал из кассы 25 тысяч рублей, после чего скрылся.

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Полицейским удалось установить личность предполагаемого вора. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. Теперь гражданину грозит до 10 лет лишения свободы.