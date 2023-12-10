10 декабря 2023, 19:58
Вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в московском ТЦ
Подозреваемого в поножовщине с двумя пострадавшими в ТЦ Москвы задержали
Конфликт четырех мужчин в торговом центре на Сходненской улице Москвы закончился госпитализацией двух участников с ножевыми ранениями. Подозреваемого в использовании холодного оружия задержали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
В ведомстве заявили, что конфликт между посетителями торгового центра возник в 14:50. В ходе разбирательства двух участников с ножевыми ранениями передали медикам.
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«Скрывшийся подозреваемый задержан полицейскими», — заявили в пресс-службе.
В МВД отметили, что, по предварительным данным, конфликт между мужчинами возник на бытовой почве.
Видео из торгового центра с переросшей в поножовщину потасовкой опубликовала прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
На опубликованных кадрах группа мужчин устроила драку в торговом центре. Сначала в конфликте принимали участие трое, но потом их число увеличилось до четырех.
В надзорном ведомстве заявили, что взяли ходе процессуальной проверки под свой контроль.
По данным Telegram-канала Mash, участниками драки с поножовщиной в торговом центре «Калейдоскоп» на Сходненской улице Москвы стали сотрудники охраны и парикмахеры барбер-шопа. Ножи в конфликте использовали ЧОПовцы. Авторы подчеркнули, что пока полицейские задержали только одного. Поиски второго продолжаются.
Драки
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Поножовщины
Москва 2023
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