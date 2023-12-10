Происшествия 10 декабря 2023, 19:58 Вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в московском ТЦ Подозреваемого в поножовщине с двумя пострадавшими в ТЦ Москвы задержали

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Конфликт четырех мужчин в торговом центре на Сходненской улице Москвы закончился госпитализацией двух участников с ножевыми ранениями. Подозреваемого в использовании холодного оружия задержали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В ведомстве заявили, что конфликт между посетителями торгового центра возник в 14:50. В ходе разбирательства двух участников с ножевыми ранениями передали медикам.

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«Скрывшийся подозреваемый задержан полицейскими», — заявили в пресс-службе.

В МВД отметили, что, по предварительным данным, конфликт между мужчинами возник на бытовой почве.

Видео из торгового центра с переросшей в поножовщину потасовкой опубликовала прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах группа мужчин устроила драку в торговом центре. Сначала в конфликте принимали участие трое, но потом их число увеличилось до четырех.

В надзорном ведомстве заявили, что взяли ходе процессуальной проверки под свой контроль.

По данным Telegram-канала Mash, участниками драки с поножовщиной в торговом центре «Калейдоскоп» на Сходненской улице Москвы стали сотрудники охраны и парикмахеры барбер-шопа. Ножи в конфликте использовали ЧОПовцы. Авторы подчеркнули, что пока полицейские задержали только одного. Поиски второго продолжаются.