Происшествия 01 февраля 2024, 17:22 Вооруженный мужчина захватил в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в Турции Haberturk: мужчина захватил заложников на заводе Procter & Gamble в Турции Tunahan Turhan / Global Look Press

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Вооруженный мужчина устроил нападение на завод Procter & Gamble, где захватил в заложники сотрудников предприятия. ЧП произошло в пригороде Стамбула, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Haberturk.

На место происшествия направили силы спецназа. По имеющимся данным, преступник ворвался на предприятие в пригороде Гебзе около 15:00. При себе у него имелось оружие.

После злоумышленник захватил в заложники находившихся там сотрудников производства.

По информации Haberturk, на место ЧП вызвали полицейский спецназ, а в районе завода оперативно перекрыли улицы. Источник канала отметил, что преступник совершил нападение и захват работник фабрики в знак протеста против событий в секторе Газа.

Все обстоятельства происшествия уточняются.