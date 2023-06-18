Происшествия 18 июня 2023, 12:56 Вооруженный мужчина взял в заложники посетителей банка в Астане Полиция: неизвестный заперся в банке Астаны и взял несколько человек в заложники Соцсети

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Вооруженный мужчина взял в заложники несколько посетителей Каспий банка на улице Достык в Астане и заперся с ними в здании. На месте происшествия работают спецслужбы. Местная полиция дала комментарий в официальном Telegram-канале.

«По предварительным данным, мужчина вооружен. На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры», — указано в сообщении.

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Стражи правопорядка просят жителей сохранять спокойствие и не мешать работе правоохранителей.

Telegram-канал Mash написал, что мужчина требует перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение он дал три часа. В противном случае он грозится убить восемь человек: семь девушек и охранника.

Движение по ближайшим улицам перекрыли. К зданию банка прибыл спецназ.

Ранее два человека погибли, трое пострадали в результате стрельбы на музыкальном фестивале в Вашингтоне. Неизвестный открыл огонь по толпе, его задержали. Сейчас посетителям мероприятия ничего не угрожает.