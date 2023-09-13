13 сентября 2023, 15:38
Вооруженный мужчина в противогазе напугал жителей Ленобласти
Власти Ленобласти закрыли школы и детсады из-за вооруженного мужчины
Школы и детские сады города Гатчина Ленинградской области закрыли после сообщений местных жителей о появлении на улице вооруженного мужчины в противогазе. Об этом со ссылкой на заявление вице-губернатора региона по безопасности Михаила Ильина сообщило издание 47News.
Ильин подчеркнул, что решение о закрытии детских учреждений на территории района приняли во избежание негативных последствий.
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«Максимально сконцентрированы силы и средства органов правопорядка. Идет поиск этого человека. Ряд детсадов и школ закрыт во избежание негативных последствий. Наверное, лучше сделать так, нежели потом пожинать плоды неосмотрительности», — заявил он.
Пользователи социальных сетей заявили, что впервые подозрительного мужчину заметили около железнодорожной станции Татьянино. В сообществе «Подслушано Гатчина» во «ВКонтакте» опубликовали фотографию вероятного злоумышленника.
«Странный человек в противогазе и с ружьем ходит в районе Татьянино. Особое внимание у него на детские площадки», — написал автор сообщения.
По данным сайта 78.ru, сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину и забрали его в участок.
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