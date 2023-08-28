Эксклюзив 28 августа 2023, 15:35 Вооруженный мужчина в ЯНАО поджег авто и открыл стрельбу во дворе дома «360»: 62-летний мужчина поджег машину в ЯНАО и грозил расстрелять силовиков РИА «Новости»

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В поселке СУ-952 в пригороде Ноябрьска ЯНАО вооруженный мужчина открыл огонь по судебным приставам. Он грозился сжечь каждого, кто приблизится к нему, сообщил Telegram-канал Mash.

В публикации указали, что к мужчине приехали, чтобы выселить из квартиры и наложить арест на машину. Однако тот никого не впустил даже во двор и поджег свое авто. Потом укрылся в помещении и стал стрелять в горящий транспорт, чтобы пожарные не смогли до него добраться.

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Источник «360» уточнил, что поджог устроил 62-летний житель поселка около своего дома № 165.

Через некоторое время мужчина заявил, что у него в запасе еще 20 литров бензина. Он предупредил, что устроит новый пожар, если кто-то попытается добраться до него.

На место ЧП выехали сотрудники МЧС. Также начали работу правоохранители. Предварительно, силовики планируют привлечь спецназ. На данный момент с поджигателем ведут переговоры.

На сайте Ноябрьского городского суда опубликовали решение о выселении мужчины из квартиры. По имеющимся данным, у него есть долги за газ, тепло и электроэнергию. Исполнительное производство по делу открыли в 2020 году.

С предполагаемым поджигателем, уточнил собеседник «360», прописан его 52-летний брат. Его тоже ищут судебные приставы.