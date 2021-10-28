Вооруженный мужчина устроил дебош в Петербурге

Вооруженный мужчина устроил дебош в автобусе в Санкт-Петербурге. Во время попытки сбежать он скончался. Об этом сообщило РИА ФАН.

У мужчины были при себе нож и молоток. Во время поездки он начал портить сидения в общественном транспорте. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, передали «Дни.ру».

Полицейские, приехав на место происшествия, попытались задержать дебошира. Однако мужчина попытался сбежать через окно в автобусе и упал на землю. От полученных травм он скончался на месте. Следователи организовали проверку случившегося.