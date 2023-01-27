Происшествия 27 января 2023, 12:02 Вооруженный мужчина убил священника в Испании

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Вооруженный мачете мужчина совершил нападение сразу на две церкви в Испании, в результате чего погиб приходской священник. Об этом сообщило РИА «Новости».

По предварительным данным, нападение произошло в испанском городе Альхесира. Мужчина родом из Марокко зашел в часовню Сан-Исидро, после чего вступил в конфликт со священником и убил его.

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Как сообщила газета «Взгляд», сотрудники прокуратуры будут расследовать преступление как предполагаемый теракт.