07 апреля 2023, 10:21
Вооруженный мужчина пытался прорваться в здание Минобороны РФ в Москве — СМИ
Shot: мужчина с пистолетом пытался прорваться в здание Минобороны РФ в Москве
Вооруженный пистолетом мужчина пытался прорваться на территорию главного здания Министерства обороны России в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации канала, мужчину заметили у здания министерства на Фрунзенской набережной. Он вел себя не совсем адекватно: кричал и хотел пройти на территорию. Однако преодолеть блокпост он не смог. Пистолет у мужчины забрали, его самого отвезли в отдел полиции, а оружие — на экспертизу.
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«Пока составлен протокол за мелкое хулиганство», — сообщил канал.
Ранее агента СБУ и его пособника задержали в Херсонской области. По данным ФСБ, злоумышленники собирали информацию о дислокации, численности и технике российских войск в регионе, затем передавали сведения сотрудникам Службы безопасности Украины, которые передавали ее ВСУ.
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