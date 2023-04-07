Происшествия 07 апреля 2023, 10:21 Вооруженный мужчина пытался прорваться в здание Минобороны РФ в Москве — СМИ Shot: мужчина с пистолетом пытался прорваться в здание Минобороны РФ в Москве РИА «Новости»

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Вооруженный пистолетом мужчина пытался прорваться на территорию главного здания Министерства обороны России в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, мужчину заметили у здания министерства на Фрунзенской набережной. Он вел себя не совсем адекватно: кричал и хотел пройти на территорию. Однако преодолеть блокпост он не смог. Пистолет у мужчины забрали, его самого отвезли в отдел полиции, а оружие — на экспертизу.

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«Пока составлен протокол за мелкое хулиганство», — сообщил канал.

Ранее агента СБУ и его пособника задержали в Херсонской области. По данным ФСБ, злоумышленники собирали информацию о дислокации, численности и технике российских войск в регионе, затем передавали сведения сотрудникам Службы безопасности Украины, которые передавали ее ВСУ.