Происшествия 02 февраля 2024, 15:13 Вооруженный мужчина проник по веревке в квартиру на северо-западе Москвы АГН «Москва»: мужчина с оружием спустился по веревке в квартиру в Южном Тушине РИА «Новости»

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Проходивший по улице в Москве полицейский задержал мужчину, который собирался убить двух жильцов квартиры на Химкинском бульваре. О происшествии рассказало АГН «Москва».

Вечером 30 января старший лейтенант полиции по району Покровское-Стрешнево возвращался со службы и увидел подозрительного мужчину, который спустился по веревке с крыши дома на балкон пятого этажа и проник внутрь квартиры. После этого из подъезда выбежали два человека и пожаловались полицейскому, что за ними погнался неизвестный с ножом.

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Позвонив в экстренные службы, сотрудник полиции вошел в подъезд и увидел вооруженного перочинным ножом мужчину. Тот не отреагировал на просьбы стража порядка остановиться и собирался догнать своих жертв, ранее выскочивших из дома. Полицейский смог выбить оружие у него из рук.

Злоумышленник побежал по лестнице наверх и стал целиться из пистолета в двух своих жертв через стекло подъезда. Здесь лейтенанту удалось задержать его и надеть на мужчину наручники. Агрессор активно сопротивлялся и несколько раз ударил полицейского.

«При личном досмотре у гражданина были изъяты нож и пневматический пистолет», — отметил собеседник агентства.

В отношении задержанного началась проверка.

Накануне суд заключил под стражу 38-летнего мужчину, который на улице проломил голову школьнику.