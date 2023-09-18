Происшествия 18 сентября 2023, 17:13 Вооруженный мужчина попытался проникнуть в нижегородскую школу Mash: охрана нижегородской школы задержала вооруженного мужчину РИА «Новости»

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Вооруженный пистолетом мужчина попытался попасть в одну из школ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Охрана учебного заведения остановила мужчину еще до того, как тот смог подойти ко входу здания. Сотрудники школы нажали тревожную кнопку и заперли двери. Прибывшие на место представители Росгвардии оперативно задержали злоумышленника.

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Ранее педагоги и охранники в Московской области отработали действия в случае вооруженного нападения на учебное учреждение. В учениях приняли участие более 70 тысяч человек. Ответственными за организацию мероприятий были Министерство просвещения, главные управления МЧС, МВД и управление Росгвардии по Московской области.

Новый закон, направленный на охрану здоровья детей в учебных заведениях и на профилактику несчастных случаев, поможет педагогам оказывать медпомощь ученикам в школах. Учитель не будет нести ответственность за медицинское вмешательство.