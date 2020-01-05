Вооруженный мужчина попытался пройти в ростовский дом творчества. Видео

В Ростове-на-Дону начали поиски мужчины, который попытался пройти с оружием в областной Дом народного творчества. В этот момент в здании на занятиях были несколько десятков детей.

По данным местного сайта КМВ, инцидент произошел утром 5 января. Мужчина представился охране сотрудником ФСБ и попытался пройти в здание. Охранники попросили его пропустить сумку через интраскоп. Так обнаружилось, что мужчина попытался пронести внутрь нож и некое устройство, похожее на самодельный пистолет.

Когда мужчина понял, что охранникам известно содержимое его сумки, он развернулся и скрылся.

Сейчас его ищут по всему Ростову-на-Дону. МВД проверяет полученную информацию.

Telegram-канал LifeShot опубликовал видео того, как мужчина попытался проникнуть в Дом народного творчества. На кадрах видно, что сначала он не собирался пропускать сумку через интраскоп. После того, как в сумке обнаружили подозрительное содержимое, он схватил ее и ушел. Все это время мимо мужчины проходили множество родителей с детьми.

В соцсетях пишут, что в сумке были пневматический пистолет «Дрозд» и 25 плоских метательных ножей разных моделей.