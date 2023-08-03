Эксклюзив 03 августа 2023, 20:21 Вооруженный мужчина подорвал машину гранатой рядом с Москва-Сити Источник «360»: мужчина кинул учебную гранату в автомобиль в районе Москва-Сити РИА «Новости»

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В районе Москва-Сити вооруженный мужчина кинул в автомобиль учебную гранату. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, у машины выбило окна.

Взрыв произошел у второго строения дома № 21 по 1-му Красногвардейскому проезду.

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Источник сообщил, что владелец получившего повреждения авто обратился в экстренные службы. Он рассказал, что в автомобиль сел неизвестный и начал угрожать пистолетом.

Хозяину машины пришлось убежать. Злоумышленник кинул в авто учебную гранату, и произошел взрыв. От удара в машине выбило окна. Возгорания не произошло.

Как уточнил собеседник «360», вооруженный дебошир был в синей одежде и с черными волосами. Он скрылся с места происшествия.

Информации о пострадавших не поступало. Подробности устанавливаются. Официально эти данные пока не подтвердили.