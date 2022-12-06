Эксклюзив 06 декабря 2022, 13:57 Вооруженный мужчина обстрелял полицейских в Новошахтинске МВД сообщило о розыске открывшего огонь по полицейским в Новошахтинске РИА «Новости»

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Мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в Новошахтинске. Ранения получил один сотрудник правоохранительных органов. Для поимки злоумышленника в городе объявили разыскные мероприятия. Об этом «360» сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что нападение произошло во вторник, 6 декабря, около полудня, при выезде из города.

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«Мужчина в камуфляжной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — заявили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

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Издание 161.Ru со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщило, что Новошахтинске закрыли все выезды из города, а по периметру выставили посты. Жителей попросили без необходимости не выходить на улицу. Для помощи в поимке злоумышленника в город приехали сотрудники Росгвардии и бойцы ОМОН.

Обстрел полицейских, предположительно, совершил дезертир, сообщил Telegram-канал Baza. Вооруженного мужчину полицейские нашли во время обхода территории. По неподтвержденным данным, злоумышленник открыл стрельбу из пулемета при попытке задержания.