Вооруженный мужчина напал на сотрудников Росгвардии в Томске

Вооруженный 43-летний мужчина напал на сотрудников Росгвардии, которые приехали на вызов в одну из квартир Томска. Пострадали два человека — один из сотрудников и родственник хозяина квартиры.

Об этом сообщили на официальном сайте Росгвардии. В пресс-службе уточнили, что нападение произошло 15 июня. На пульт централизованной охраны УВО по Томску поступил вызов с одной из квартир. Росгвардейцы прибыли на место через три минуты, но дверь никто не открывал. Тогда сотрудники вызвали дочь хозяина квартиры — она прибыла вместе с родственником, но так и не смогла открыть квартиру своим ключом.

Через некоторое время она резко распахнулась и оттуда вышел вооруженный мужчина. В руках он держал нож и пистолет — позже выяснилось, что он был аэрозольным.

«Злоумышленник произвел выстрел в сторону сотрудников и нанес режущие удары гражданскому лицу и резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии. Затем вооруженный мужчина двинулся в сторону второго сотрудника вневедомственной охраны», — сказано в сообщении.

Сотрудник произвол предупредительный выстрел, но нападавший его проигнорировал и трижды спустил курок. Тогда росгвардеец выстрелил мужчине по ногам из табельного оружия. Благодаря этому нападавшего удалось сбить с ног и задержать до приезда полиции. Всем пострадавшим оказали первую помощь до приезда медиков.