Вооруженный мужчина хотел ограбить продуктовый магазин в Ростове-на-Дону

В субботу, 16 апреля, в один из продуктовых магазинов Ростова-на-Дону ворвался вооруженный грабитель. Инцидент произошел в областном центре на улице Лермонтовской, 118а.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на публикацию 161.ru, в магазин ворвался неизвестный мужчина в маске. Угрожая персоналу магазина предметом, похожим на огнестрельное оружие, преступник потребовал отдать ему деньги. Однако после того, как грабитель увидел, что в магазине находится охранник, он выбежал на улицу и скрылся.

Сейчас его разыскивают правоохранители — в городе введен план «Сирена».