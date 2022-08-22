Вооруженный меломан из Уфы терроризировал соседей ночными концертами

Жители многоэтажного дома в Уфе пожаловались на 18-летнего соседа, который по ночам терроризировал весь подъезд громкой музыкой и пением. Поговорить с ним соседям не удалось, потому что парень постоянно ходил с пистолетом. В результате уставшие от ночных концертов жители обратились в полицию.

Соседи рассказали «360», что молодой человек приезжает к бабушке на каникулы. По ночам он ходит под окнами с колонкой и похожим на пистолет предметом, а также истошно вопит песни под громкую музыку.

«Раньше в наушниках, не орала музыка. У нас дети спят, ребенок проснулся, страшно было», — рассказала «360» соседка.

Другие жильцы дома отметили, что парень часто возвращается домой после полуночи. Однако позднее время не останавливает его от импровизированных выступлений — по пути к квартире он громко включает музыку и подпевает.

«Не могу сказать, что часто, но бывает. Мешает, по подъезду идет и музыка громко играет. В подъезде слышно и через камеру», — поделилась другая.

Однако не все соседи так негативно настроены к юному меломану. Некоторые оправдывают его поведение молодостью.

«Безобидный мальчишка, шел, пел песни, на балконе попел. Утром пошел на работу. Пистолет игрушечный у него», — отметила женщина из квартиры снизу.