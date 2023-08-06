Эксклюзив 06 августа 2023, 19:30 Вооруженный гранатой мужчина напал на группу неформалов Петербурге Участники движения фурри скрутили пришедшего на вечеринку в парк с гранатой мужчину Телеканал «360»

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Вечеринка в Удельном парке Санкт-Петербурга любителей движения фурри (ассоциация себя с антропоморфным животным — прим. ред.) закончилась взрывом. Устроенная неформалами встреча не понравилась неизвестному мужчине в балаклаве, который достал гранату и потребовал от собравшихся разойтись. Об этом сообщил телеканал 78 в своем Telegram-канале.

Собравшиеся отказались подчиниться его требованиям, и мужчина выдернул чеку. Участники встречи повалили злоумышленника на землю, когда раздался взрыв.

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По предварительным данным, ранение пальца получил один из молодых людей. Владельца гранаты передали сотрудникам полиции.

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что злоумышленник использовал для нападения пиротехническую гранату, которая находится в свободном доступе.

Очевидцы в беседе с «360» отметили, что после взрыва в парк приехали сотрудники полиции, МЧС и бригада скорой помощи. Но некоторых отдыхающих громкий звук детонации ничуть не смутил.