Происшествия 08 февраля 2024, 10:33 Вооруженный грабитель вынес около 1 млн рублей из банка в Екатеринбурге Грабитель вынес около 1 млн рублей из банка в центре Екатеринбурга РИА «Новости»

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В Екатеринбурге неизвестный ограбил банк. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского управления МВД Валерия Горелых.

«Незадолго до закрытия отделения банка произошло нападение с предметом, похожим на пистолет», — указал он.

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Вооруженный грабитель вынес из банка в центре горда чуть меньше одного миллиона рублей. На место происшествия незамедлительно прибыли силовики. Специалисты начали устанавливать подробности ограбления. Правоохранители опрашивают работников кредитного учреждения и очевидцев случившегося.

Как уточнил Горелых, в результате ЧП никто из сотрудников банка не пострадал. Преступника разыскивают. Руководство регионального главка МВД России взяли на контроль раскрытие дела.

В Ижевске неизвестный ограбил комиссионный магазин. В конце января правоохранители задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении.