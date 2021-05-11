Вооруженный боевик ликвидирован под Симферополем

Вооруженный боевик уничтожен под Симферополем в Крыму. Об этом сообщило управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму.

По данным силовиков, мужчина оказал сопротивление правоохранителям. В пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что силовики ликвидировали объявленного в розыск члена международных террористических организаций.

«В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования городской округ Симферополь подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», — привел «Интерфакс» сообщение пресс-службы управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Оперативно-боевое мероприятие», как отмечается в сообщении, проводилось при силовой поддержке спецподразделений ФСБ и Росгвардии.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.