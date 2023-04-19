Происшествия 19 апреля 2023, 12:17 Вооруженные полицейские ворвались в Киево-Печерскую лавру и попытались заблокировать вход Полиция Украины попыталась заблокировать доступ в Киево-Печерскую лавру

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Группа украинских полицейских с оружием вошла на территорию Киево-Печерской лавры и попыталась закрыть вход в ее помещения. Их встретили верующие с иконами в руках, сообщил Союз православных журналистов.

Очередную попытку штурмовать монастырь предприняли 19 апреля. Вооруженные правоохранители ворвались на территорию Киево-Печерской лавры, но их встретили прихожане. Верующие держали в руках иконы и пели пасхальный тропарь «Христос воскресе». Полицейские попытались закрыть доступ к монастырю.

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Журналисты рассказали, что в этот же день комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины вошла в Нижнюю лавру монастыря, срезала болгарками замки, опечатала галерею и часть 39-го корпуса. Общественный союз «Миряне» призвал верующих приехать на молитвенное стояние, чтобы остановить силовиков и чиновников.

В марте комиссия запретила доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах. Монахов поставили перед выбором — уйти из обители или примкнуть к раскольнической Православной церкви Украины. Киево-Печерская лавра потребовала через суд вернуть все культовые здания комплекса с баланса государства в собственность религиозной общины.