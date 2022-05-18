Вооруженные молодые люди напугали жителей Нижневартовска

Жители многоквартирного дома в Нижневартовске увидели вооруженных молодых людей. Испугавшись, они вызвали сотрудников полиции. Об этом сообщил Муксун.fm.

Молодые люди остановили автомобиль рядом с домом и начали выгружать из него оружие в чехлах. Заподозрив неладное, жители дома обратились к сотрудникам полиции. Однако полицейские отпустили людей с вооружением.

«По данному факту проводилась проверка, молодые люди с оружием оказались организаторами спортивно-развлекательных тактических игр — страйкбола, пейнтбола и лазертага», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.