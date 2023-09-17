Эксклюзив 17 сентября 2023, 19:41 Вооруженные люди в камуфляже захватили нефтяную компанию в Приангарье Группу спецназа подключили к разделу нефтяной компании «Дулисьма» под Иркутском

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Группа вооруженных мужчин в камуфляже атаковала нефтяную компанию «Дулисьма» в Иркутской области. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий. На опубликованных кадрах люди устроили стрельбу и начали сгонять сотрудников в одно здание.

Telegram-канал Shot со ссылкой на региональный главк МВД сообщил, что в данный момент компанию делят два собственника. На место прибыла группа спецназа, которая выполняет предписание судебного решения.

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Свидетели происшествия заявили, что люди в камуфляже представились сотрудниками частного охранного предприятия. В ходе обысков помещения они забрали всю документацию.

По данным Telegram-канала Baza, работа компании «Дулисьма» связана с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о растрате 23 миллиардов рублей.

Следователи считают, что он возглавил группу, которая три года передавала невозвратные кредиты из казны банка подконтрольным компаниям. Банк «Югра» признали банкротом в 2017 году. В прошлом году такая же операция прошла на предприятии «Каюм-нефть», также связанной с Хотиным.

По данным СМИ, под контролем предпринимателя остаются компании «Негуснефть» и «Сургутский проект».

В мае этого года Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Алексея Хотина 192 миллиарда рублей по делу о неуплате налогов подконтрольной ему группы компаний «Русь-Ойл». Иск подала Генеральная прокуратура. По данным ведомства, фирма уклонялась от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых, НДС и не платила налог на прибыль.