Вооруженные автоматом мужчины угнали иномарку в Петербурге

По данным издания, накануне за помощью к правоохранителям обратился владелец авто. По его словам, он припарковал машину около одного из домов на улице Бабушкина и отлучился в магазин. В салоне остался его друг. В какой-то момент к иномарке подошли трое неизвестных с автоматом, выгнали мужчину и угнали автомобиль. Позже Land Rover Range нашли в деревне Лаголово (Ленинградская область). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.