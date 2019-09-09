Вооруженного ножом мужчину задержали в петербургском ТЦ

По данным издания, конфликт между мужчиной и двумя женщинами произошел в торговом центре, который находится на Пролетарской улице. По словам дам, задержанный повздорил с ними, после чего достал нож и пригрозил убийством. Они обратились за помощью к одному и сотрудников ТЦ, который и нажал на кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место силовики задержали агрессора и изъяли у него нож.