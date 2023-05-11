11 мая 2023, 17:32
Вооруженного мужчину задержали в больнице в Нижегородской области
В больницу села Константиново в Нижегородской области пришел 47-летний мужчина с пистолетом, он хотел получить информацию о вызове скорой. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.
Медперсонал заметил оружие у странного посетителя и сообщил об этом полицейскому, который случайно оказался в больнице.
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Правоохранитель пытался поговорить с вооруженным мужчиной, но тот направил пистолет на представителей правопорядка. Оружие на деле оказалось муляжом, его владельца задержали.
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